Processo de Rollemberg volta à agenda do STF

O ministro Alexandre de Moraes liberou para julgamento nesta quarta-feira, 16, o processo em que o PSB e o Podemos contestam a fórmula de cálculo empregada para preencher vagas de deputado federal na eleição passada.

Estão em jogo oito cadeiras de deputados, uma delas no Distrito Federal. Caso os dois partidos sejam atendidos, os atuais titulares serão substituídos e, na capital, o ex-governador Rodrigo Rollemberg ficaria com a cadeira do atual deputado Gilvan Máximo.

Só para lembrar, Rollemberg teve 51 mil votos e Gilvan, 20 mil, mas valeu a votação global de suas legendas. Até agora apenas o relator Ricardo Lewandowski votou. Ele aceitou o critério proposto pelos dois partidos, mas considerou que só se aplicará às próximas eleições.

Alexandre pediu vistas e devolveu o processo agora, quatro meses depois. Vai tudo para o chamado plenário virtual, em que os ministros poderão votar de 25 de agosto a 1º de setembro.

Hora de comemorar

A propósito, Rodrigo Rollemberg já está comemorando. Mas não, não é uma festa antecipada pelo retorno à Câmara, e sim pelas vitórias mais recentes de seu Botafogo, que fez a melhor campanha no primeiro turno da Série A do Brasileirão em todos os tempos.