Privatização vai melhorar a vida, assegura Ibaneis

O governador assumiu também uma promessa: “estamos comprometidos com uma Rodoviária renovada, eficiente e segura para todos do Distrito Federal”

Assim que os distritais aprovaram a proposta de privatização da Rodoviária do Plano Piloto, o governador Ibaneis Rocha fez sua própria avaliação: a medida é um passo importante para a transformação, oferecendo segurança e conforto aos usuários que usam transporte público diariamente.

“Além de melhorar a vida da população”, acrescentou Ibaneis, “o projeto assegura a continuidade dos serviços dos permissionários, e obras de melhorias também serão realizadas”.

Há motivos para essa convicção. Afinal, a Rodoviária Interestadual do DF já é uma realidade com uma gestão por iniciativa privada, contando com segurança, conforto e eficiência. “Ao confiar na gestão privada, buscamos oferecer um espaço que atenda às necessidades e às expectativas da população que usa diariamente o local”, assegurou Ibaneis.

Galeria dos Estados é excluída

À última hora, o distrital Rogério Morro da Cruz conseguiu retirar a Galeria dos Estados do projeto de concessão da Rodoviária do Plano Piloto à iniciativa privada. A emenda de autoria de Morro da Cruz foi proposta em resposta a um pedido dos comerciantes da Galeria dos Estados ao gabinete parlamentar do distrital. A emenda foi aprovada por unanimidade.

Celina compara com aeroporto

A vice-governadora Celina Leão também defendeu a concessão da Rodoviária, mas preferiu comparar a situação com ao Aeroporto Juscelino Kubitschek, mostrando imagens da superlotação dos tempos da administração direta e comparando-as com o período após a reforma que se seguiu à privatização.

Para Celina, a concessão da Rodoviária do Plano Piloto é uma mudança necessária que vai mudar uma realidade de longa data, trazendo mais segurança e conforto a milhares de pessoas que a utilizam diariamente”.

A vice-governadora garantiu que o projeto não apenas vai melhorar a vida dos usuários, mas também assegura aos permissionários a continuidade de seus serviços.

Admitiu, porém, que haverá mudança de regras, limitando-se por exemplo a sublocação de espaços. Para Celina, o governo tem “o compromisso de governar para todos, e cada cidadão merece uma Rodoviária renovada, eficiente e segura”.

Voto cirúrgico

A pressão do Buriti para aprovar o projeto foi profissional. O distrital Pedro Paulo, que usa o nome eleitoral Pepa, compareceu ao plenário quase arrastado por estar se recuperando de uma cirurgia complexa no estômago.

Demorou pouco. Sentiu -se mal e se mandou. “Não levanta as mãos, Pepa. Se você levantar, Deus te puxa”, brincou o presidente Wellington Luiz.

Tentação

Já o também distrital Chico Vigilante recebeu um aceno: se votasse a favor, seria aceita emenda proposta por ele para a manutenção dos atuais permissionários da Rodoviária “Posso não!”, esquivou-se.