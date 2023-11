Privatização da Rodoviária racha a oposição

No entanto, os também oposicionistas – e petistas – Chico Vigilante e Ricardo Vale evitaram aderir à campanha.

A proposta de privatização da Rodoviária do Plano Piloto só deverá definir-se lá por meados do próximo mês, mas já conseguiu dividir a oposição. Os distritais Max Maciel, Gabriel Magno, Dayse Amarílio e Fábio Félix, que representam PSOL, PT e PSB, lançaram uma campanha contra a privatização.

Nela fazem as críticas habituais à gestão do transporte público do Distrito Federal e acrescentam que a concessão “por no mínimo 20 anos, para assim aumentar o lucro de alguma grande empresa, não vai dar retorno nenhum para a população”.

Faltam definições para calcular

Também não entrou nessa campanha a distrital Paula Belmonte, também oposta à privatização da Rodoviária. Ela discutiu a questão no colégio de líderes da última segunda-feira e cobra mais definições por parte do Buriti.

Acha que existem muitas incertezas: por exemplo, garante-se que os permissionários permanecerão, mas não dizem como.

De todo jeito acertou-se que o secretário de Transporte e Mobilidade, Flávio Murilo Prates, irá à Câmara na próxima quarta-feira, 6, com essas respostas.

Aumento de passagens na mira

Um ponto polêmico, que consta da campanha dos quatro oposicionistas, mas tem parâmetros incertos, é o aumento das tarifas. Como não se conhecem os termos do que pode ser o eventual contrato, até os oposicionistas ficam em dúvida.

Mas os quatro signatários da campanha têm a convicção de que a passagem aumentará. Gabriel Magno tem dito, a título de exemplo, que o preço do metro quadrado do aluguel dos espaços atuais da Rodoviária tem previsão de aumentar em 12%, o que repercutirá nos produtos que são vendidos, como lanches, refeições e serviços. Magno costuma comparar a evolução dos preços aos que ocorrem, por exemplo, nos aeroportos.