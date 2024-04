Prioridade para mulheres

O Distrito Federal passou agora a assegurar às mulheres mastectomizadas a realização de fisioterapia de reabilitação nas unidades públicas de saúde.

Essa garantia, cujo objetivo é prevenir e reduzir sequelas decorrentes de processos cirúrgicos, passou a valer após o Buriti sancionar a lei de autoria do Robério Negreiros.

Segundo ele, que é líder do governo na Câmara Legislativa, mastectomia, a retirada da mama de forma cirúrgica, é um dos procedimentos mais comuns como parte do tratamento do câncer de mama.

Dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Mastologia apontam que na última década mais de 110 mil mulheres foram submetidas à retirada da mama pelo SUS no Brasil como parte do tratamento do câncer de mama.

A nova lei determina que a fisioterapia de reabilitação deverá ser realizada de acordo com o quadro clínico de cada paciente, cabendo aos profissionais de saúde definir a técnica de intervenção terapêutica a ser aplicada, bem como o número de sessões.