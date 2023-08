Primeira Infância no Legislativo

Nesta quarta-feira haverá um seminário com autoridades no tema e na quinta, a criançada tomará conta da Praça da CLDF

Para marcar agosto como Mês da Primeira Infância, a Câmara Legislativa inicia nesta terça-feira, 29, uma série de atividades para discutir políticas públicas e outras iniciativas para crianças até seis anos.

A ação tem como base a Lei distrital 7.302/2023 e a Lei federal 14.617/2023, ambas de autoria da deputada Paula Belmonte (Cidadania).

A Semana terá ainda uma abertura oficial no foyer de entrada do plenário da CLDF, seguida da apreciação de projetos de lei que tenham relação com o assunto, durante a sessão legislativa.

