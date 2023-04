Pressão pelo reajuste dos servidores

Pedirão pressa na tramitação do reajuste dos servidores da segurança pública do Distrito Federal. O aumento é de 18%, ainda assim parcelado

Acompanhado pelos distritais João Hermeto e Roosevelt Vilela, o presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz, reúne-se nesta terça-feira, 25, com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

Pedirão pressa na tramitação do reajuste dos servidores da segurança pública do Distrito Federal. O aumento é de 18%, ainda assim parcelado.

Como deve ser coberto pelo Fundo Constitucional do DF – a quem compete manter a segurança da capital – precisa de autorização do Congresso e aval do Planalto.

O processo foi encaminhado pelo Buriti ainda na interinidade da vice-governadora Celina Leão e a expectativa era de aprovação até abril.

Mas não andou. Welington, Hermeto e Roosevelt, todos eles servidores da segurança pública, entendem que a demora se deve a razões políticas e por isso procuram o presidente da Câmara.

Em viagem

Quem agendou o encontro entre os distritais e o presidente da Câmara dos Deputados foi a própria vice-governadora Celina Leão.

Quando deputada federal ela estabeleceu vínculos políticos sólidos com Arthur Lira. Foi Celina, inclusive, que conseguiu o endereço em que os aliados de Lira comemoraram sua eleição para a presidência.

No entanto, Celina não poderá estar na reunião. Viajou ao exterior, em evento oficial do Sebrae.