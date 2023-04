Presidente romeno no Memorial JK

“Se fôssemos fazer Brasília hoje em dia, demoraríamos 300 anos”, comentou Klaus Iohannis

O presidente da Romênia, Klaus Werner Iohannis, visitou o Memorial JK, no começo da tarde desta terça-feira, 18. Recebido pelo vice-presidente André Kubitschek, um dos bisnetos de JK nascidos em Brasília, ele conheceu o museu dedicado à memória do fundador de Brasília e se disse encantado com o espaço.

Durante a visita, o presidente romeno ficou impressionado ao saber dos detalhes da história da construção de Brasília e se disse admirado com o espaço, presidido por Anna Christina Kubitschek, que também acompanhou a visita.

“Se fôssemos fazer Brasília hoje em dia, demoraríamos 300 anos”, comentou Klaus Iohannis. Segundo André Kubitschek, a visita valorizou o maior museu particular da capital.

“O primeiro compromisso do presidente Iohannis ao chegar em Brasília foi a visita ao Memorial, o que é uma homenagem tocante que a Romênia fez ao fundador da cidade, ao Brasil e a Brasília, na semana do aniversário da cidade. Foi uma visita bem positiva, em todos os sentidos”, avaliou.

Para Paulo Octávio, também vice-presidente do Memorial JK, a presença do presidente da Romênia tem um legado importante. “Acho que todo presidente que vem ao Memorial sente a importância que é ocupar este cargo e o que um tem de deixar para as futuras gerações.

O que se vê no Memorial é um presidente que em cinco anos deixou um legado para história, um legado de democracia, de boa governança e de realizações”, afirmou. Após a visita ao Memorial JK, o presidente da Romênia seguiu para um almoço com o presidente Lula, no Palácio Itamaraty.