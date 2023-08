A iniciativa foi aprovada em resolução de autoria do presidente da Cesc, o distrital petista Gabriel Magno

As inscrições para o 1º Prêmio Paulo Freire de Educação, lançado pela Câmara Legislativa, serão encerradas nesta terça-feira, 15.

O objetivo da premiação é reconhecer publicamente e oficialmente, por meio da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara, profissionais de ensino, estudantes, estudiosos e ativistas que se destacaram por suas contribuições na promoção do direito à Educação, na gestão democrática, no Plano Distrital de Educação e em projetos políticos-pedagógicos que influenciem de forma positiva as escolas públicas do DF.

A iniciativa foi aprovada em resolução de autoria do presidente da Cesc, o distrital petista Gabriel Magno. “Queremos conhecer novos projetos e incentivar as pessoas que se dedicam à educação” explica Magno.