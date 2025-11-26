Prêmio jurídico a Paulo Octávio

O empresário Paulo Octávio e os ministros Raul Araújo, Reynaldo Soares da Fonseca, Rogério Schietti Machado Cruz e Teodoro Silva Santos, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), receberam a medalha da Ordem Jurídica e Social, concedida pelo Instituto Brasileiro de Direito Empresarial (IBDE), durante o IV Congresso Internacional de Direito da Empresa.

O evento foi realizado na Escuela de Práctica Jurídica da Universidad Complutense de Madrid (EPJ-UCM), na Espanha. O IV Congresso Internacional de Direito da Empresa reuniu juristas, magistrados, advogados, empresários e acadêmicos brasileiros e espanhóis, com o objetivo de promover o intercâmbio de experiências e discutir temas centrais do Direito Empresarial num contexto internacional.

A escolha da EPJ-UCM para sediar o congresso reforça a ambição do IBDE de internacionalizar o debate jurídico — a instituição é reconhecida por fomentar o diálogo entre operadores do Direito empresarial, tanto no Brasil como no exterior.