Prêmio Governança

Na próxima quinta-feira, 01/12, acontece a 3ª edição do Prêmio Rede Governança Brasil. O evento – que reúne autoridades, imprensa e convidados – acontece no Estúdio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), no Setor Bancário Norte, e vai homenagear órgãos públicos, autarquias, fundações públicas, além de estatais e a sociedade de economia mista que possuam uma boa Governança.

A premiação deste ano – que tem o apoio do Instituto Latino-Americano de Governança e Compliance Público (IGCP) – é dividida nas seguintes categorias: Administração Indireta, Estatais e Sociedade de Economia Mista; Administração Direta, Autárquica e Fundacional; Governança em Gestão de Pessoas; Mentorias para Prefeituras, Melhor Produto; Certificado destaque Mulheres RGB; Menção Honrosa RGB; e Ordem do Mérito RGB.