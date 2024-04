Posses jurídicas

O governador Ibaneis Rocha (MDB) compareceu nesta segunda-feira, 22, à solenidade de posse dos novos desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral brasiliense.

Os desembargadores Jair Soares e Sérgio Rocha, foram eleitos em 20 de fevereiro para comporem a gestão do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF).

Os desembargadores Fernando Habibe e Alfeu Machado, foram eleitos à suplência do Tribunal. Depois houve sessão solene de posse dos novos administradores do TJDFT.

Divulgação/Arquivo

O desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior tomará posse como novo Presidente do TJDFT, acompanhado pelo desembargador Roberval Casemiro Belinati, como 1° Vice-Presidente; o desembargador Angelo Canducci Passareli, ocupando a 2° Vice-Presidência do órgão; e o desembargador Mario-Zam Belmiro Rosa, no cargo de Corregedor da Justiça.