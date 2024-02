Por falar em recordações  

Não se nota muita simpatia entre Roriz e Collor. Os motivos, claro, são misteriosos, mas dá para fazer uma suposição

Ainda do baú de recordações do ex-governador José Roberto: ele postou uma imagem do início dos anos 90. Nela, o então governador Joaquim Roriz, tendo a seu lado o próprio Arruda, secretário de Obras, com cabelo rareando, mas barba ainda cerrada, mostra uma maquete do Metrô ao presidente da República da época, Fernando Collor.

Não se nota muita simpatia entre Roriz e Collor. Os motivos, claro, são misteriosos, mas dá para fazer uma suposição.

Roriz foi o primeiro ministro de Agricultura de Collor, mas antes de completar uma semana no cargo ficou sabendo que seria elegível para novo mandato de governador.

Deixou o ministério de lado, candidatou-se e ganhou, no que seria seu primeiro mandato de governador eleito pelo voto popular. Collor nunca gostou dessa história.