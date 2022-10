Polarização pode conduzir a comparecimento recorde

Isso corresponde a um estudo de Nathan Gonzales, um dos principais especialistas em previsões eleitorais no primeiro mundo

Se o exemplo trazido pela polarização política nos Estados Unidos funcionar para o Brasil, o comparecimento às urnas em 30 de outubro pode bater todos os recordes.

Isso corresponde a um estudo de Nathan Gonzales, um dos principais especialistas em previsões eleitorais no primeiro mundo, falando nas eleições parlamentares norte-americanas deste ano. Só para lembrar, essas eleições ocorrem na metade do mandato presidencial e por isso são chamadas de “midterms”.

Como o voto lá não é obrigatório, o comparecimento às midterms costuma ser muito mais baixo. E, na eleição presidencial, o comparecimento sobe quando há mais interesse no resultado. Gonzales registra que na última eleição para presidente nos Estados Unidos houve comparecimento de 66,8%, um recorde em todos os tempos, e que na eleição midterm anterior, em 2018, também houve um recorde nesse gênero, pois 50,1% dos eleitores votaram. Tudo por conta da polarização.

O responsável? Para Gonzales, é Donald Trump, que radicalizou de forma nunca vista a política de lá. Apoiado fervorosamente pelos republicanos e odiado com igual força pelos democratas, Trump atraiu os eleitores para as urnas.

Isso valeu tanto para as midterms, no meio da presidência dele, quanto na eleição presidencial, que ele perdeu. Existe também outra tradição eleitoral por lá: todo presidente costuma perder as eleições midterms. Foi o que aconteceu com Trump.

E agora o presidente é democrata, Joe Biden. O mecanismo que mais funciona para o alto comparecimento dos eleitores, nota o especialista, é a polarização. Levou a barbaridades, como a inédita e bizarra invasão do Capitólio e, talvez por isso mesmo, estimulou o comparecimento do eleitorado.

Ibaneis e Caiado na carreata

Os governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e de Goiás, Ronaldo Caiado, confirmaram presença na carreata da campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro, no dia 26, quarta-feira.

Está marcada para começar às 11h na Fundação Bradesco, em Ceilândia, percorrendo depois Taguatinga e toda a EPTG até cortar o Plano Piloto e terminar com um comício na Torre de TV. Devem comparecer militantes e prefeitos do Entorno. Bolsonaro ganhou nas duas unidades da Federação.

Em Goiás por 52% contra 39% e no Distrito Federal por 51% contra 37%. A intenção da carreata, como de outras manifestações de campanha, é de ampliar a vantagem nessas – e outras – unidades para contrabalançar a margem do adversário Lula no Nordeste.