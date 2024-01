Planos para uma coalizão de esquerda no DF

A partir de agora, os partidos de esquerda organizam um fórum para dialogar em caráter permanente a tática eleitoral a ser adotada

Para discutir a composição de uma frente de esquerda de olho na sucessão do Distrito Federal, tomaram café da manhã juntos nesta quinta-feira, 25, o ex-deputado Geraldo Magela, que organiza um movimento de revitalização do PT brasiliense, e o presidente regional do PSB, Rodrigo Dias.

Não, nada de dizer que ainda falta muito tempo. Como avisa Geraldo Magela, “2026 é logo ali”. A partir de agora, os partidos de esquerda organizam um fórum para dialogar em caráter permanente a tática eleitoral a ser adotada em 2026.

Vale lembrar que desde a sofrida vitória de Agnelo Queiroz em 2010, após uma prévia petista contra o próprio Magela e uma vitória surpreendentemente apertada contra dona Weslian Roriz em segundo turno, o PT não chega perto do Buriti, a não ser como visitante.

Antes disso, sempre fora competitivo. O que se pretende fazer agora é recuperar essa posição e voltar a ter chances de governar o Distrito Federal.

Quem está dentro

De acordo com a conversa desta quinta, já se pode contar com sete partidos nesse novo fórum. Participarão PT, PSB, PDT, PSOL, Rede, PCdoB e PV. Mas já se pensa em ampliar a frente com Solidariedade e Cidadania. Por enquanto, nada de se falar sobre nomes.

“Primeiro devemos conferir o que nos unifica, para só depois dialogar sobre nomes”, explica Magela. “Falar em nomes agora seria colocar o carro adiante dos bois”. Essas conversas iniciais não estão incluindo eleições municipais, embora muitas forças políticas do Distrito Federal tenham interesses no Entorno. De toda forma, as eleições para prefeituras mostram – o que não entrou na conversa de quinta – que o PT está adotando postura diferente.

Evita, ao contrário do que era sua marca no passado, cobrar a cabeça de chapa sempre que possível. O que prevalece agora, e que sem dúvida valerá para as eleições de 2026, essas que estão logo ali, é a competitividade. Esse é o olhar predominante: o de quem reúne condições de concorrer para vencer.

No fórum a ser organizado pelas esquerdas brasilienses, o grande tema unificador, acredita Geraldo Magela, será a defesa – e o êxito – do governo Lula. “Se o presidente Lula for bem-sucedido, será o grande impulsionador da aliança de esquerda no Distrito Federal”, resume o ex-deputado petista.