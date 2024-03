PL marca presença na filiação de Izalci

O PL planeja destacar todas as suas estrelas de redes sociais para a festa de filiação do senador brasiliense Izalci Lucas ao partido, no antigo clube Minas Brasília, no Setor de Clubes Norte.

Estarão lá, conforme anunciado há tempos, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que pode até concorrer ao lado de Izalci nas eleições de 2026.

Mas o PL mobilizou também todas as suas estrelas midiáticas, aquelas com milhões de seguidores nas redes sociais.

Assim, devem comparecer à filiação os deputados federais Nikolas Ferreira de Minas Gerais; Eduardo Bolsonaro, eleito por São Paulo; a brasiliense Bia Kicis; a também estrela da web Gustavo Gayer, de Goiás, assim como os distritais Joaquim Roriz Neto e Roosevelt Vilela, e a ex-distrital Julia Lucy.

Foto: Agência Brasil Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Também viram o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e o prefeito de Maceió, JHC, apoiado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. A ideia é garantir pompa e circunstância, mas também penetração nas redes.