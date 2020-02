PUBLICIDADE 

A suposto erro de filiação da distrital Jaqueline Silva (PTB/foto), relevado ontem pelo Jornal de Brasília, tomou novos rumos. O desembargador Telson Ferreira, do TRE local, responsável pelo processo, que corre sob segredo de justiça, oficiou a Polícia Federal para que abra investigação sobre o caso.

Investigando suposto dolo

Além de a força policial apurar se houve ou não fraude com base nos documentos apresentados à época pelo partido, a PF deve investigar se o Tribunal Superior Eleitoral foi “induzido ao erro” pela legenda. Em resumo, querem entender se integrantes do PTB se utilizaram “de outros meios” para manter a candidatura na lista de filiação.

Intimações

A coluna também confirmou que o ex-presidente Alírio Netto e o ex-secretário-geral do PTB Walisson Perônico foram intimados pelo desembargador para depor sobre as suspeitas. Segundo uma fonte, Jaqueline Silva estaria na fila da intimação. Por cautela, o desembargador também poderá afastar a deputada até que as investigações da polícia sejam concluídas.

O que diz a deputada?

A assessoria de imprensa da deputada Jaqueline Silva informou que, “esse fato já foi objeto de julgamento pelo Tribunal Superior Eleitoral em caráter definitivo”. Também reforçou que “a decisão levou em consideração a certidão emitida pelo próprio tribunal atestando a filiação da deputada em abril de 2018”.

Casa do povo?

Vários movimentos sociais foram ontem à abertura do ano legislativo protestar contra o aumento de passagens — de ônibus e metrô — na cidade, mas não puderam ser ouvidos. O problema é que o acesso ao plenário da Casa, onde o governador Ibaneis Rocha (MDB) discursava, foi barrado a grupos específicos que pediam a diminuição do valor das tarifas.

Conservando o papel

O novo sistema eletrônico de votação, implementado pelo Legislativo local, parece não ter agradado o diretor da Casa, Arlécio Gazal. Mesmo com a presença sendo comprovada por digital, o antigo servidor exigiu que a assiduidade dos parlamentares fosse contabilizada em papel. A atitude acabou irritando os funcionários que implementaram o novo sistema.

Esposição preliminar

Os arquitetos do projeto vencedor do complexo da Arena BSB (que cuidará do estágio Mané Garrincha), assinada ontem pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), devem fazer uma apresentação prévia do conceito da infraestrutura ao Conplan, vinculado à Secretaria de Habitação, já na primeira reunião do conselho no ano, que acontece no dia 13 de fevereiro. A ideia será diminuir as arestas junto ao colegiado.

Plano traçado

A estratégia para o Refis 2020 já está sendo montada pela Secretaria de Economia. O modelo será apresentado em abril, como já informado por esta coluna, mas o governo só pretende protocolar o projeto no Legislativo local no final de maio.

No forno para publicação

O decreto de criação do Comitê Gestor da Ceilândia já está nas mãos do governador Ibaneis Rocha (MDB) a espera de ser publicado. A ideia será ter um grupo transparente e que possa reunir as representações sociais, do GDF e de empresas públicas. Veja a lista das instituições e associações que devem compor o comitê:

Banco de Brasília (BRB);

Terracap;

Polícia Militar do DF;

Secretaria de Saúde;

Secretaria de Educação;

Associação comercial da cidade;

Sinduscon;

OAB.

Atraindo investimentos

Com atuação do governo local, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) deve promover 10 eventos em Brasília neste ano a partir de março. O GDF também procura trazer o conhecido Prêmio Imprensa, que tradicionalmente acontece em Sao Paulo, para a capital federal no final do ano. Os 60 anos de Brasília tem virado motivo para o desenvolvimento.