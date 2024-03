Pescaria no Paranoá

O distrital Daniel de Castro passou parte da semana passada e mais o último final de semana representando a Câmara Legislativa do Distrito Federal na maior feira de Pesca da América Latina, o Pesca Trade Show, em São Paulo.

Reúne anualmente os melhores destinos e empreendimentos brasileiros do setor. O Pastor Daniel de Castro levou a tiracolo a lei que regula as atividades pesqueiras no Lago Paranoá, uma iniciativa dele próprio, que aproveitou a feira para destacar sua lei e promover a sustentabilidade dos recursos naturais através da fiscalização da pesca no lago.

“A nossa participação na Pesca & Companhia Trade Show é mais uma etapa na divulgação da Lei, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento e promoção das atividades esportivas no Distrito Federal. Estamos fortalecendo os laços entre os setores privados e públicos em favor do avanço da pesca esportiva em nossa capital”, registrou Daniel de Castro.

O Governo do Distrito Federal sancionou a lei que regulamenta as atividades de pesca no Lago Paranoá. A norma estabelece as distinções entre as modalidades de pesca – profissional, amadora e esportiva – determinando critérios para cada uma delas.

O texto também define áreas permitidas e restritas para a prática, incluindo locais como entradas e saídas de embarcações, áreas de lazer e zonas de restrição ambiental.