Perigos à espreita

Conseguiu-se chegar à perfeição. Cartão postal da cidade, a Ponte JK tem dois tremendos perigos a seu redor, um em uma das extremidades, outra na segunda. Na extremidade mais próxima ao Plano Piloto, quem desce do ônibus e pretende cruzar a pista – por exemplo para trabalhar nos bares do outro lado – tem de correr à frente de veículos em alta velocidade. Não foi à toa que um desses pedestres foi gravemente ferido por um motociclista já perto do CCBB quando empreendia a arriscada corrida.

Na outra extremidade, já no Lago Sul, o final de uma ciclovia inacabada abriu um enorme fosso junto à pista. Inexiste qualquer sinalização. Qualquer um que se desvie alguns centímetros e toque no meio corre grave risco. Já houve vários acidentes e ao menos um capotamento grave. À noite, a cratera fica praticamente invisível.