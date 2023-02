Perguntas ainda sem respostas

“Vamos apurar cada detalhe e punir quem errou, pois o que não se pode fazer é jogar tudo na conta do DF”, avisa o senador

O senador brasiliense Izalci Lucas passou a apoiar a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito Mista – ou seja, com a participação de Câmara e Senado – sobre os atos antidemocráticos por considerar que ainda há muitas perguntas sem respostas a respeito da vulnerabilidade da segurança pública naquele dia.

Izalci pergunta, por exemplo, por que não usaram o BGP, o Batalhão da Guarda Presidencial, que conta com mais de 2 mil homens? Da mesma forma, por que não deixaram a Polícia Militar do Distrito Federal cumprir a ordem do governador de evacuar o pessoal em frente ao QG do Exército? Isso tudo, diz Izalci, tem que ser apurado, o que tem de ser feito de forma transparente.

“Vamos apurar cada detalhe e punir quem errou, pois o que não se pode fazer é jogar tudo na conta do DF”, avisa o senador.

Ação para intimidar

Já o deputado brasiliense Alberto Fraga expôs à Câmara, nesta terça-feira, 14, uma visão especial sobre a ação repressiva das últimas semanas, inclusive o afastamento do governador Ibaneis Rocha. Fraga acredita que a medida constitui uma ação intimidatória para os governadores de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

“Qual é o governo que governa este País sem Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo?”, pergunta o deputado.

Ele mesmo responde: “pegaram o Governador do Distrito Federal como bode expiatório, como quem diz: Olha, se vocês aí no Estado fizerem alguma coisa, essas serão as medidas”.

Para ele, essas são “medidas ditatoriais, arbitrárias e o que mais me impressiona: a Câmara dos Deputados continua sem fazer absolutamente nada”.