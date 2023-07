Pente fino sobre as creches

Auditoria do Tribunal de Contas do DF na Secretaria de Educação identificou irregularidades no acesso às creches públicas distritais

Logo na primeira semana de retorno das atividades parlamentares, a Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle da Câmara Legislativa realizará uma grande audiência pública para ouvir os prestadores de serviços de creches públicas da cidade. Auditoria do Tribunal de Contas do DF na Secretaria de Educação identificou irregularidades no acesso às creches públicas distritais, tema que a Corte de Contas também vem monitorando desde 2019. Na ocasião, os auditores também concluíram que quase cinco mil crianças conseguiram vaga antes de outras famílias em situação de pobreza mais severa. “Nosso objetivo é retomar essa pauta e avaliar até que ponto essa situação permanece, impedindo que várias crianças tenham acesso às creches, para que as mães possam garantir o sustento da família”, adianta a distrital Paula Belmonte, presidente da Comissão e autora do requerimento para audiência pública. Entre os convidados estão representantes das creches, da comunidade e autoridades.