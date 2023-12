Pente-fino nas empresas de ônibus

O objetivo da comissão é responsabilizar as empresas pelos dias em que não prestaram serviços à população

O presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara, distrital Max Maciel, se reuniu nesta segunda-feira, 18, com representantes da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Consumidor, com a Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos do Cidadão e com a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social (Prodep) do Ministério Público do Distrito Federal.

Maciel, entregou aos promotores, Paulo Roberto Binicheski, José Eduardo Sabo Paes e Alexandre Salles um relatório com todas as atividades produzidas pelo colegiado em 2023, além de uma representação sobre a ineficiência na prestação do serviço de transporte público do Distrito Federal.

Os promotores se comprometeram a fazer a análise da representação enviada a Prodecon. O objetivo da comissão é responsabilizar as empresas pelos dias em que não prestaram serviços à população. Tem um endereço certo, a Viação Marechal, que ficou parada mesmo depois da greve dos empregados.

Os procuradores solicitarão à Secretaria de Transportes o montante das dívidas reconhecidas com as empresas de ônibus, junto aos respectivos comprovantes.

Maciel quer saber também que medidas administrativas foram adotadas pela Secretaria em relação a Marechal após a empresa descumprir as regras.