Pelo mercado de carbono

Agora secretário de Economia Verde do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o ex-governador Rodrigo Rollemberg trabalhando agora, em conjunto com outros ministérios, no preparo de uma lei que regulamente o mercado de carbono no Brasil.

É uma área que depende muito de normas de outros países e, em parte por isso, ainda não decolou. Mas Rollemberg é otimista.

“O Brasil tem tudo para se tornar líder mundial na transição energética e numa economia verde”, acredita o secretário.

Nesse trabalho, Rollemberg passou pelo que chamou de “emocionante experiência imersiva a partir da realidade virtual, com o filme Amazônia Viva”, que segundo ele “ajuda a entender porque precisamos cuidar bem da floresta”.