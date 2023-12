Pela inovação tecnológica

Conseguiu aprovar a política distrital do hidrogênio verde para Brasília. Em resposta às demandas globais por mudanças na matriz energética

Embora não prime pelo refinamento nos modelitos que veste, o distrital Rogério Morro da Cruz deu uma aula de sofisticação ao conseguir aprovar projeto de alta tecnologia na Câmara Legislativa.

Conseguiu aprovar a política distrital do hidrogênio verde para Brasília. Em resposta às demandas globais por mudanças na matriz energética e enfrentando as preocupações com o aquecimento global, a proposta visa reduzir a emissão de carbono e diversificar a matriz energética por meio da produção limpa de hidrogênio.

O projeto destaca a distinção centre o hidrogênio cinza, produzido a partir do gás natural com emissões de CO2, e o hidrogênio verde, produzido através de energias renováveis, sem impacto ambiental.

O projeto de Rogério Morro da Cruz foca no hidrogênio verde, já adotado em outros países como combustível para ônibus e trens, visando torná-lo parte integral da matriz energética do Distrito Federal.

O texto legislativo estabelece incentivos para estudos, programas e planos que impulsionem a participação do hidrogênio verde na matriz energética da região. Além disso, estimula o Poder Executivo a adotar instrumentos fiscais e de crédito para a aquisição de equipamentos destinados à produção sustentável do hidrogênio.