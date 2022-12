PDT formará bloco com o PSB

Eles disputaram juntos as eleições de 2018, mas a relação se deteriorou rapidamente e os dois não se sentam mais à mesma mesa

A decisão já foi tomada pela direção nacional do PDT, em reunião com o presidente do partido, Carlos Lupi, em Brasília. Haverá, sim, uma composição com o PSB. Só que não será uma federação e muito menos uma fusão.

Essas hipóteses despertaram muita intriga nas direções brasilienses dos dois partidos, pois significaria colocar lado a lado a senadora Leila Barros, presidente regional do PDT e o ex-governador Rodrigo Rollemberg, de quem ela foi secretária de Esporte.

Eles disputaram juntos as eleições de 2018, mas a relação se deteriorou rapidamente e os dois não se sentam mais à mesma mesa. Hoje esse convívio seria para lá de desconfortável.

Mas Lupi jogou uma pá de cal nessas ideias. Como os dois partidos saíram muito emagrecidos das urnas deste ano, comporão blocos parlamentares no Congresso – e apenas isso. Hoje o PDT tem 19 deputados federais e o PSB 22.

No ano que vem, somados, chegarão a 31, bancada inferior às atuais, mas em posição melhor para regociar. No Senado, o jogo é pouco diferente.

O PDT terá três senadores e o PSB só um. Segundo Leila Barros, a ideia é compor com partidos do campo progressista, aí incluído o PSB, mas com mais partidos. “Precisamos formar um bloco com o mínimo de nove senadores”, calcula Leila.