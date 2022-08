Paulo Octávio apresenta plano de governo com Cristovam e Reguffe

Paulo Octávio avisou que pretende convidar o senador José Antonio Reguffe para ser secretário de Saúde

Com inspiração no Plano de Metas do presidente Juscelino Kubitschek, o ex-senador Paulo Octávio apresentou nesta terça-feira, 23, o seu programa de candidato ao Buriti, com 55 metas. Só para lembrar, o plano de JK trazia 30 metas e incluía a construção de Brasília como meta-síntese, pois a localização no Planalto Central era estratégica, ao criar um polo dinâmico no interior do País.

Tudo isso ocorreu antes do ingresso do pedido de impugnação. Criando impacto, Paulo Octávio avisou que pretende convidar o senador José Antonio Reguffe para ser secretário de Saúde e o ex-governador e ex-senador Cristovam Buarque para secretário de Educação.

Após ter insistido em que seu secretário de Saúde ficará do primeiro ao último dia de governo, Paulo Octávio comentou que Reguffe “tem uma forte atuação na questão dos tributos nos medicamentos, é uma pessoa correta e honesta e penso, sim, eu seu nome”.

Sem reeleição

Na apresentação das 55 metas, tanto Paulo Octávio, que concorre pelo PSD, quanto seu vice Luiz Felipe Belmonte, do PSC, prometeram não se recandidatar em 2026.

Paulo Octávio mencionou textualmente ser contra a reeleição. E lembrou que um projeto dele, dos tempos de deputado federal nos anos 1990, tramita ainda no Congresso para limitar qualquer candidatura a um só mandato no Executivo.