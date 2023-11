Paula discute taxação do consumo básico

“É uma excelente oportunidade de trocar informações sobre temas cruciais à nossa reforma tributária”, destaca a distrital. O ministro Gilmar Mendes é um dos palestrantes.

Rendeu frutos a participação da hoje distrital Paula Belmonte na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados para debater a Reforma Tributária.

O histórico desse trabalho, quando Paula exercia mandato federal na legislatura passada, motivou o convite para a distrital participar do fórum “O Futuro da Tributação”, em Coimbra (Portugal), onde está.

Nesta terça-feira, 7, a parlamentar será moderadora do painel sobre “Taxação de Consumo Básico – Alimentos, Saúde, Ensino, Transporte”, do Fórum de Integração Brasil Europa (FIBE).

O evento é realizado em parceria com o Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, com o objetivo de contribuir para a discussão do sistema tributário, garantindo a troca de experiências entre países, principalmente o Brasil e a Europa.

“É uma excelente oportunidade de trocar informações sobre temas cruciais à nossa reforma tributária”, destaca a distrital. O ministro Gilmar Mendes é um dos palestrantes.