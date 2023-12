Paula Belmonte é alvo de pedido de expulsão

Paula foi comunicada do processo depois das 17h e disse que sempre manteve independência, embora respeitando a postura do partido.

Única detentora de mandato do Cidadania brasiliense e sua presidente regional, a distrital Paula Belmonte foi alvo nesta segunda-feira, 11, de pedido de expulsão do partido. O processo foi movido por nove dirigentes, incluindo o ex-senador Cristovam Buarque, vice-presidente nacional da legenda.

A ação alega que Paula Belmonte aderiu a teses bolsonaristas, culminando na participação, neste final de semana, em ato na Esplanada dos Ministérios contra a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal.

A representação contra Paula cita “preocupação com a presença persistente da extrema-direita na política nacional” e afirma que a distrital é “uma representante ativa desse espectro político”.

A parlamentar é acusada de comprometer os valores do Cidadania, o que se comprovaria por ter “criticado as conclusões da CPI no Senado que investigou os eventos de 8 de janeiro, além de ter visitado presos relacionados aos mesmos atos”.

Paula foi comunicada do processo depois das 17h e disse que sempre manteve independência, embora respeitando a postura do partido. Confirmou que compareceu à manifestação contra Flávio Dino, mas afirmou que isso se deve à sua defesa da liberdade de expressão e negou que seja bolsonarista.

Mecanismo de fiscalização

Lançada nesta segunda-feira, 11, pela Câmara Legislativa, a ferramenta de internet Observatório Cidadão, ajuda a fiscalizar os gastos públicos do GDF, mas poderá ser usada em outros níveis de governo.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não pode comparecer à solenidade de entrega do Observatório, mas fez questão de enviar um áudio elogiando a iniciativa. “Esse é um legado do Legislativo do DF para que seja exemplo a outras Assembleias estaduais”, destacou Paula Belmonte, presidente da Comissão de Fiscalização e Transparência, que desenvolveu a ferramenta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Observatório Cidadão nasceu dentro da Câmara Legislativa para organizar dados de aplicação dos recursos públicos do executivo. O presidente da Câmara, Welligton Luiz, e o vice Ricardo Vale destacaram a importância do Observatório, pois permite que a população acesse dados de áreas, como saúde, mobilidade e outras, e compreenda facilmente como o dinheiro está sendo aplicado. Basta acessar o site da Câmara Legislativa e clicar no Observatório Cidadão.