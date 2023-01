Participação do PDT

A senadora brasiliense Leila Barros e o presidente regional do PDT, Georges Michel, estiveram nesta quinta-feira, 26, com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, que é também o presidente nacional do partido. Leila quer aumentar a presença do PDT, especialmente do PDT do Distrito Federal, no governo.