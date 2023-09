Paradoxo republicano

O ex-vice-presidente e hoje senador Hamilton Mourão pensa até em se filiar ao Partido Novo. Já Damares Alves é definitiva: “Não vou sair do Republicanos e ponto!”

Tinha tudo para dar errado. Após apoiar a reeleição de Jair Bolsonaro e eleger governadores como Tarcísio de Freitas em São Paulo ou senadoras como Damares Alves no Distrito Federal, o Republicanos aceitou um ministério no governo Lula e, claro, deve dar-lhe ao menos um razoável número de votos no Congresso. S

Só que as reações são as mais díspares possíveis. O novo ministro Sílvio Costa Filho, que assume nesta quarta-feira, 13, os Portos e Aeroportos, não perdeu tempo em avisar que é contra a privatização do Porto de Santos, reivindicação fundamental para o governador Tarcísio de Freitas. De outro lado, militantes mais ortodoxos do partido falam em sair pela simples possibilidade de socorrerem Lula em votações.

Todos se acomodam

Existe uma razão para isso. É que a direção nacional do Republicanos, assim como as direções regionais, não pretende criar obstáculos para os projetos pessoais dos seus detentores de mandato. Para isso pesa muito o fato de que a coluna dorsal do partido não é ideológica, mas vinculada à Igreja Universal. Seu presidente nacional, o bispo licenciado Marcos Pereira, mostra isso

. Ele garante que participar do governo Lula não significa adesão ao governo, mas tem lá suas aspirações. Hoje primeiro vice-presidente da Câmara, sonha em suceder ao poderoso Arthur Lira. Para isso precisará de votos da bancada governista. O princípio vale para todos.

A senadora Damares, por exemplo, sabe que o Republicanos endossará o projeto que ela tiver para as próximas eleições, inclusive eventual candidatura ao Buriti, o que ela não teria garantido em qualquer outra legenda.