Para presidir a CLDF

Líder do governo Ibaneis na Câmara Legislativa, o deputado distrital Hermeto (foto) se reelegeu com 20 mil votos e passou, de imediato, a ser apontado como possível presidente da Câmara. Ele admite essa possibilidade. “Meu nome”, diz Hermeto, “surgiu na disputa para a presidência por conta da reeleição tanto do governador Ibaneis, quanto da minha. Sou líder do governo e do partido do governador. Reeleito e com quase o dobro da votação de 2018, entendo que, mais experiente para o parlamento, é normal que meu nome seja citado. Fico lisonjeado com a lembrança”. Adverte, porém, que não será candidato de si mesmo: “toda minha carreira política, duas vezes como administrador regional, presidente da Comissão de Assuntos Fundiários, corregedor da Câmara, líder de governo e agora reeleito, foi sempre pautada na fidelidade e na composição de grupo”, avalia. Hermeto ressalta, porém, a necessidade de trabalhar junto com Ibaneis: “como líder de governo, seguimos o pronunciamento do governador”.

Apoio na oposição

Hermeto sugere que conseguirá garimpar votos nas bancadas de oposição. “Como líder de governo, defendi interesses tanto da Câmara Legislativa quanto do Buriti, numa construção baseada no respeito, inclusive com distritais da oposição”, garante. Assim, avalia, “sempre me dei bem com oposicionistas, como Fábio Félix, Chico Vigilante, Arlete Sampaio e Ricardo Vale”. Hermeto lembra que seu partido ainda não se reuniu para tratar do assunto e “se for uma decisão de grupo, e aqui me refiro ao MDB, o governador Ibaneis e meus amigos deputados, eu jamais fugiria de uma responsabilidade dessa”. Afinal, Hermeto diz que aprendeu: política não se faz sozinho”. Fica o registro de que dois outros nomes também estão colocados: o veterano Wellington Luiz, também do MDB e com três mandatos anteriores, e Robério Negreiros, do PSD, com quatro mandatos.