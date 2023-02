Para nacionalizar o Renova DF

A ideia de Prudente é nacionalizar o Programa Renova DF que já formou e qualificou 10 mil trabalhadores, inserindo no mercado mais de 3 mil profissionais

O deputado brasiliense Rafael Prudente esteve nesta quinta-feira, 9, com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para apresentar a proposta de criação do Programa Renova Brasil.

A ideia de Prudente é nacionalizar o Programa Renova DF que já formou e qualificou 10 mil trabalhadores, inserindo no mercado mais de 3 mil profissionais.

Levou com ele o distrital Robério Negreiros e o secretário do Trabalho do Distrito Federal, Thales Mendes.

“Nossa meta é levar o programa para todos os estados da federação e pelo menos triplicar o número de trabalhadores qualificados no Distrito Federal”, disse Rafael Prudente.