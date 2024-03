Para enfrentar a violência contra a mulher

O secretário da Segurança Pública, Sandro Avelar lançou nesta segunda-feira, 25, o curso Ressignificar: Proteção Integral às Mulheres, para capacitar os servidores públicos no atendimento às vítimas de violência doméstica.

O foco é qualificar todos os profissionais das secretarias de Segurança Pública, de Administração Penitenciária e da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo, vinculada à Secretaria de Justiça e Cidadania, mas qualquer funcionário da administração pública poderá se inscrever pelo site da Escola de Governo (Egov) de forma voluntária.

O curso foi desenvolvido com a participação de representantes das forças de segurança e das secretarias envolvidas na temática segundo decreto do governador Ibaneis Rocha que instituiu um grupo de trabalho para a formação e aperfeiçoamento das forças de segurança no combate à violência contra a mulher.

O objetivo é garantir um atendimento mais acolhedor e informativo às vítimas, com a apresentação dos programas e políticas públicas existentes e evitando a revitimização.