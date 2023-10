Os conservadores e os conselhos tutelares

Agora, segundo a deputada, “parte da esquerda, desesperada, movimenta-se para tentar anular as eleições”. Parece que não foi bem assim

Após lembrar que as eleições para conselheiros tutelares movimentaram o domingo por todo o Brasil, a deputada Bia Kicis, sempre ela, assegurou que “pela primeira vez, eleitores conservadores foram em massa votar nos candidatos que, acreditam, melhor ajudarão a cuidar de nossas crianças”.

Em algumas cidades do Distrito Federal, é verdade, os candidatos ostensivamente apoiados pela esquerda não foram bem. Em Ceilândia, só um entre os 34 mais votados. No Park Way e em Planaltina, apenas um em cada.

Em Taguatinga também não foram bem. Já no Plano Piloto, os candidatos endossados por partidos de esquerda fizeram quatro dos sete mais votados. No Lago Norte, dois em oito. De qualquer forma, Bia canta vitória.

Segundo ela, “com a esquerda é assim, eleições e democracia só vale se for para garantir a eles o poder, a boquinha e a hegemonia”.