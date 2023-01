Oposição promete fiscalizar mais

Assim, fará cobranças ao Executivo as suas realizações e propor, na medida do possível, projeto de lei que visa melhorar a vida da população

Para o distrital oposicionista Max Maciel, a prioridade número um “é fazer o nosso papel enquanto legisladores: fiscalizar o Distrito Federal, as suas políticas públicas e o orçamento”.

Assim, fará cobranças ao Executivo as suas realizações e propor, na medida do possível, projeto de lei que visa melhorar a vida da população.

As prioridades certamente serão fiscalizar, inclusive em áreas específicas, “como cobrar de perto o transporte público do Distrito Federal e desencadear um processo que diminua as vulnerabilidades da nossa população que empobreceu muito nos últimos anos”.

Também da oposição, Chico Vigilante pretende manter a fiscalização sobre o Executivo, marca de seus quatro mandatos anteriores.

Agora inclui entre suas prioridades a garantia e a ampliação dos direitos dos trabalhadores terceirizados, além dos vigilantes, merendeiras, merendeiros e enfim dos feirantes. “Tenho uma preocupação muito grande com legislações e ações para regularização das feiras e pela melhoria, de um modo geral, dessa categoria de trabalhadores”, diz.

Turbinar o primeiro emprego

Seguindo os passos do avô, de quem leva o nome, o distrital Joaquim Roriz Neto tem como principal bandeira a defesa das pautas relacionadas ao desenvolvimento social e, na CLDF, irá trabalhar pela retomada e aprimoramento de projetos de atenção aos mais vulneráveis.

Para isso, defenderá a contratação de servidores e a criação de novas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS. A capacitação profissional, colaborando para a geração do primeiro emprego, completará as ações do distrital.

Feminicídio não cresce por acaso

Enfermeira, a distrital Dayse Amarílio pretende priorizar a Saúde, em especial a atenção primária e a ampliação da saúde integrada, com ênfase nas mulheres, mostrando como a Saúde pode dar voz a elas.

E ênfase também à saúde mental, pois hoje “nem os Centros de Atenção Psicossociais, nem os Centros de Referência de Assistência Social estão dando conta”, inclusive no que se refere às crianças.

Quer ainda dar voz às mulheres, com o combate aos ciclos de violência. “O feminicídio não cresce por acaso”, diz Dayse.

Frente parlamentar pelas mulheres

Desde que tomou posse, mesmo em recesso parlamentar, a distrital Jane Klebia teve agenda cheia com atendimentos de demandas ligadas às causas da mulher, da Segurança Pública e de comunidades que a elegeram.

Como presidente da Comissão de Segurança da CLDF, realizou reunião extraordinária e tem atuado na gestão da crise na Segurança do DF, junto ao governo federal – inclusive mantendo contato com o interventor Ricardo Cappelli.

Doutora Jane acaba de registrar na Casa a Frente Parlamentar de Combate ao Feminicídio; dialogou com sindicatos de servidores da PCDF; acolheu demandas de concursados, entre outras dezenas de atendimento.

Segurança Pública, feminicídio e violência doméstica, além de preconceito racial, estão entre os temas principais para a distrital.

Qualificação e emprego

Além da luta pelos direitos da pessoa com deficiência, o atual mandato do distrital Robério Negreiros seguirá pautado na construção de um modelo de crescimento econômico que tenha como foco a geração de emprego e renda.

Idealizador do projeto de qualificação profissional Renova-DF, Robério acredita ser possível encontrar um caminho para esse desenvolvimento por meio da redução das desigualdades.

Somente na última legislatura, o parlamentar destinou mais de R$ 32 milhões para incentivar a profissionalização e a empregabilidade, consequentemente.