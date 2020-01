Oposição na CLDF troca de liderança na próxima semana

PUBLICIDADE 

O bloco oposicionista na Câmara Legislativa formado pelo PT e Psol deve mudar de liderança assim que todos os distritais retornarem do recesso parlamentar. A troca de comando deve manter a experiencia, saindo Chico Vigilante e assumindo a também petista Arlete Sampaio.

A mudança no bloco deve ser anunciada por Arlete Sampaio na terça, após a cerimônia de abertura do primeiro dia de plenário do legislativo local deste ano. O ofício sobre a troca, no entanto, deve ser formalizado no dia anterior, na segunda.

Os dois petistas se reuniram na semana passada para decidir sobre o cumprimento do acordo que havia sido feito no começo desta legislatura. Ou seja, cada um ficaria por um ano alternados.

Na avaliação de servidores ligados aos gabinetes parlamentes e ao bloco, a liderança muda de perfil. Sai do estilo “Centralizador” para uma liderança mais “coletiva”.

O terceiro integrante do bloco é o líder da minoria, Fábio Felix (Psol). Esta posição, porém, não deve mudar por enquanto, já que Chico vigilante ainda não reivindicou o posto da minoria.