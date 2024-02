Oposição adota segurança pública como tema

Afinal, para Damares, “o crime organizado avança e não vemos um plano nacional de segurança com a eficácia necessária para pará-lo”

Cada um de seu lado, dois integrantes da bancada federal brasiliense já anteciparam o que será uma as principais bandeiras da oposição nas próximas semanas: a dificuldade da esquerda em geral e do PT em particular para lidar com a segurança pública.

A senadora Damares Alves afirmou nesta quinta-feira, 15, que “a fuga inédita de um presídio de segurança máxima deixa a todos nós perplexos e causa uma grande indignação, pois testemunhamos no passado o quanto os governos do PT eram negligentes com a segurança pública e agora vemos tudo acontecer novamente”. Para ela, perdemos todos nós brasileiros.

Referindo-se a Ricardo Lewandowski, diz que, “quanto ao novo ministro da Justiça, reconheço sua inteligência e saber jurídico, mas infelizmente não vemos uma boa perspectiva, até pelo histórico de posicionamentos dele e de seu antecessor”. Afinal, para Damares, “o crime organizado avança e não vemos um plano nacional de segurança com a eficácia necessária para pará-lo”.

Já Fraga anuncia que a Comissão de Segurança da Câmara chamará autoridades para depor sobre a situação das penitenciárias. E ironiza: “pela primeira vez, presos fogem de presídio federal de segurança máxima no País e enquanto isso Lula curte o Egito junto a primeira dama”.

Integrante da Frente da Segurança Pública, como Fraga, o deputado pernambucano Coronel Meira, também do PL, apresentou nesta quinta-feira, 15, um pedido de convocação do ministro Ricardo Lewandowski, para prestar, pessoalmente, na comissão, esclarecimentos sobre a fuga