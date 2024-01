Ofensiva sobre a Saúde

A senadora brasiliense Damares Alves esta com lupa na mão para analisar a nomeação do filho da ministra da Saúde na Região do Lagos

A senadora brasiliense Damares Alves prepara requerimento de informações ao Ministério da Saúde sobre a nomeação de de Márcio Lima Sampaio como secretário de Cultura da prefeitura de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Sampaio vem a ser filho da ministra Nísia Trindade. É guitarrista e fundador da banda Ponto de Equilíbrio. O problema é que o Ministério da Saúde acaba de liberar R$ 52 milhões para Cabo Frio, e pagando à vista. É o equivalente a um ano de repasse de recursos do chamado Teto MAC, limite para ações de Média e Alta Complexidade na Saúde, no município. Damares diz que a ministra tem muito o que explicar nesse caso e lembra que já pediu a convocação da ministra para falar sobre a situação dos Yanomami. Fica o registro de que a prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, deve deixar o PL de Jair Bolsonaro e concorrer à reeleição pelo Republicanos, do prefeito de Belford Roxo, Waguinho, aliado do presidente Lula. Magdala era vice de José Bonifácio, prefeito morto em agosto do ano passado e agora tenta permanecer no cargo.