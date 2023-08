Oculistas nas escolas

A ação é realizada pela Organização Não Governamental Renovatio, com recursos provenientes de emendas parlamentares do ex-deputado Israel Batista

O projeto Ação Saúde Visual nas Escolas, que inclui triagem de 100% dos alunos, exames oftalmológicos com médicos para todos os indicados na triagem e a entrega dos óculos com a autonomia de escolha da armação para estudantes da rede pública de ensino do DF, será lançado na quinta-feira, dia 24, às 9h30, no auditório do Instituto Federal de Brasília, o IFB.

A ação é realizada pela Organização Não Governamental Renovatio, com recursos provenientes de emendas parlamentares do ex-deputado Israel Batista.

Hoje sem mandato, Israel pediu à distrital Dayse Amarilio, sua colega no PSB, para que acompanhasse o projeto e que dessa continuidade com expansão da idade, que hoje é de 15 a 29 anos. Dayse aceitou de imediato.