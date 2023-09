Novos rumos para a Zona Franca de Manaus

A Zona Franca, vamos lembrar, encontrou problemas recentes e, ainda agora, precisa ser melhor posicionada na nova reforma tributária

Quase que por acaso, a Zona Franca de Manaus poderá incluir, antes do que se pensava, ingredientes de economia verde.

O ex-governador Rodrigo Rollemberg, hoje secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, encontrou-se na capital do Amazonas com um velho correligionário, Serafim Corrêa, hoje secretário de Desenvolvimento Econômico do governo local.

Serafim já foi prefeito pelo mesmo PSB de Rollemberg e, segundo o ex-governador, poucas pessoas conhecem tanto a legislação da Zona Franca quanto ele.

Tudo isso pode fortalecer um acordo de contas e até, de acordo com Rollemberg, partir para “uma oportunidade única de buscarmos incentivos para garantir uma neoindustrialização através da bioeconomia”.