Novos produtos turbinam área de seguros do BRB

O Banco de Brasília bateu um recorde. A BRB Seguros atingiu a marca de R$ 109,2 milhões na emissão de prêmios, maior registro mensal da história. Esse resultado reflete um crescimento de 80% em comparação ao mesmo período no ano passado.

Para o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, os números são fruto de uma série de ações realizadas na área de seguridade e que permitem ao Banco BRB oferecer aos seus clientes um portifólio completo com novos produtos e serviços em seguridade.

“O resultado é reflexo de trabalho duro do time BRB e de uma revisão do portfólio de produtos de seguridade e garantia da oferta, aos nossos clientes, das melhores condições e experiências”, afirma ele. Entre as iniciativas que viabilizaram os resultados, destaque para a implantação de 11 novos produtos de seguridade.

Outros pontos relevantes foram a parceria com as seguradoras Cardif e Mapfre e a ampliação da plataforma Digital Bancassurance (DBS). Os novos produtos trazem diversas atrações para os clientes.

A contratação do seguro BRB Residencial Personalizado, por exemplo, tem jornada totalmente digital e a possibilidade de escolha da cobertura que melhor se adeque à sua necessidade. Com o BRB Protege Fácil, o Banco oferece a possibilidade ao cliente de proteger todas as suas transações bancárias, entre outros benefícios.