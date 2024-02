Novo secretário já em exercício

Com a saída do secretário Flávio Murilo, o governador Ibaneis Rocha optou pela manutenção da estabilidade e o substituiu por Zeno

Só para confirmar o que foi antecipado pela coluna. Já está empossado e trabalhando o novo secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Zeno José Andrade Gonçalves.

Com a saída do secretário Flávio Murilo, que voltou a Goiânia com a família, o governador Ibaneis Rocha optou pela manutenção da estabilidade e o substituiu por Zeno, que era seu chefe de gabinete.

Zeno Gonçalves é administrador de empresas formado na Faculdade de Administração de Brasília, com especialização em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Funcionário de carreira do Banco do Brasil e já trabalhou por bom tempo no Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DNIT, de onde veio para o GDF em 2019.