Do Alto da Torre
Do Alto da Torre

Novo nome

A previsão é que Souza seja sabatinado na próxima segunda-feira, na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças

Suzano Almeida

19/11/2025 18h07

whatsapp image 2025 11 19 at 12.13.44

Ibaneis com Nelson Souza) Divulgação/GDF

Foi lido no Plenário da Câmara Legislativa, ontem, a indicação de Nelson Souza para o comando do Banco de Brasília. Ex-presidente da Caixa Econômica Federal no governo de Michel Temer (MDB).

A previsão é que Souza seja sabatinado na próxima segunda-feira, na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (Ceof), e, no Plenário da Casa, na terça-feira.

Declinou

O nome do ex-executivo Celso Eloi havia sido anunciado para a presidência, ainda na terça-feira, pelo governador Ibaneis Rocha, mas ele declinou do convite por questões pessoais de saúde.

