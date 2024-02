Novo momento

A vice Celina Leão, comemorou o fato de que não houve um só incidente de abuso sexual no Carnaval de Brasília

Após um balanço de tranquilidade no Carnaval deste ano, o governador Ibaneis Rocha manifestou o desejo de que, nesta Quarta-Feira de Cinzas, a compaixão e a caridade guiem nossos passos e que a luz de Cristo ilumine nossos corações.

Ele elogiou o Detran, por estar presente durante todo o Carnaval, nos blocos carnavalescos, para conscientizar sobre os perigos de dirigir sob efeito de álcool.

Já a vice Celina Leão, que não apareceu durante o Carnaval, comemorou que não houve um só incidente de abuso sexual.

A vice esteve no Sol Nascente para acompanhar as obras de urbanização e constatar: “aqui houve realmente um antes e um depois, com o compromisso de melhorar a qualidade de vida de todos”.