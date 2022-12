Novela das passagens do Entorno

Os governos do DF e de Goiás, e a ANTT participariam da agência como gestores auxiliares

Eleito deputado federal, o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente, já circula com frequência pelos corredores do Congresso e começa a fazer suas investidas na área federal.

Ele preparou, e vai encaminhar aos governadores Ibaneis Rocha e Ronaldo Caiado, à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e ao governo federal uma proposta para criação de uma agência para administrar exclusivamente o transporte coletivo do Entorno do Distrito Federal.

A agência seria administrada pelo governo federal, que também assumiria as despesas e os investimentos no setor. Os governos do DF e de Goiás, e a ANTT participariam da agência como gestores auxiliares.

O estopim para isso, claro, foi o reajuste das passagens do Entorno, recomendado pela ANTT e aplicado pelo governador Ibaneis, que recebeu delegação de poderes para isso. Em meio a protestos, Ronaldo Caiado recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que suspendeu o reajuste e criou um impasse.

“Ninguém quer assumir o problema, a solução então é criar a agencia e o governo federal assumir as despesas e a administração do transporte do entorno”, disse Rafael Prudente. Para o deputado, o problema é muito grave, pois os moradores estão arriscados a ficar sem transporte e as empresas vivem uma situação financeira delicada.

A proposta, acompanhada de uma vasta documentação, está pronta e até esta quarta-feira deve estar nas mãos dos dois governadores.

Rafael Prudente esperará mais um pouco para encaminhá-la ao governo federal, pois precisa saber quem administrará essa questão na nova administração, se Transportes, se Cidades ou qual outro ministério a ser criado.