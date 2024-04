Nova tenda para atender dengue

A nova tenda de acolhimento dos pacientes com dengue começa a funcionar nesta quinta-feira, 11, no Guará. A unidade fará atendimentos 24h. Essa é uma das 11 tendas que serão entregues à população ainda neste mês de abril.

As próximas serão as unidades do Gama, Paranoá e Planaltina, com previsão de funcionamento até o dia 21 de abril, de acordo a Secretaria de Saúde.

As estruturas atuarão como hospitais de campanha, próximos a unidades de saúde, como hospitais, unidades de pronto atendimento (UPAs) e UBSs, em tentativas de desafogar os hospitais e acelerar o atendimento aos pacientes. A nova tenda terá capacidade para atender até 150 pacientes diários.

Segundo a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, todas as UBSs continuarão a atender casos de dengue, com aumento das salas de hidratação, e que as tendas serão pontos extras de atendimento.

“Somados às tendas já existentes, os novos pontos irão evitar que a população se desloque a um hospital para conseguir atendimento. Isso reflete em uma resposta mais rápida aos sintomas”, avisou Lucilene.