Nova batalha eleitoral para Paulo Octávio

A advogada do PSB no processo é Gabriela Rollemberg, muito conceituada na área e filha do ex-governador Rodrigo Rollemberg

Depois da coligação que apoia a reeleição do governador Ibaneis Rocha, o candidato do PSB ao Buriti, Rafael Parente (na foto com sua vice Janaína Almeida), entrou com um segundo pedido de impugnação do registro do ex-senador Paulo Octávio. Pede também que a Justiça Eleitoral emita liminar impedindo o uso do fundo partidário e do fundo eleitoral na campanha de Paulo Octávio. E, ainda, que o impeça de aparecer no horário eleitoral de rádio e televisão. A advogada do PSB no processo é Gabriela Rollemberg, muito conceituada na área e filha do ex-governador Rodrigo Rollemberg.

Questão empresarial

Como no processo anterior, Rafael Parente alega que Paulo Octávio se tornou inelegível por ser, dentro do prazo de seis meses previstos pela legislação, diretor de empresa que tem negócios com a administração pública sem contrato que obedeça a cláusulas uniformes. Nesse sentido, cita cinco contratos entre empresas do candidato do PSD alugando imóveis ao governo do Distrito Federal. “As regras eleitorais precisam ser cumpridas e as empresas de Paulo Octávio possuem contratos de aluguel com o GDF, quando a Lei das Inelegibilidades prevê que sócios de empresas que possuem contrato com o Governo se afastem seis meses antes das eleições, o que Paulo Octávio não fez”, alega Rafael Parente.

Cálculo político

Existe nessa sequência de iniciativas contra Paulo Octávio um cálculo político. As pesquisas comprovam que, se não levar no primeiro turno, Ibaneis Rocha está garantido no segundo. Essa constatação leva a que Paulo Octávio seja o inimigo da vez. Ibaneis pode até ser o alvo geral, como todo candidato que está à frente, mas de nada adianta para os demais ganhar um ou dois pontinhos se houver um segundo colocado firme no posto. Esse raciocínio, a propósito, põe também a senadora Leila Barros como alvo provável, pois está destacada em terceiro lugar. Rafael Parente, que evolui bem na campanha, tem um estímulo adicional, pois tem mais condições de ganhar, ou herdar, votos de candidaturas que se coloquem ao centro.

Família Roriz

O governador Ibaneis Rocha gravou nesta quarta-feira, 24, vídeos de campanha com o candidato a distrital Joaquim Roriz Neto (foto), neto do ex-governador Joaquim Roriz. Também participou da gravação a sua avó Weslian, viúva de Roriz. Ibaneis já elogiou o governo do antecessor muitas vezes, dizendo até que, após o mandato dele, a capital do País passou por um “período de trevas”. Só para lembrar, seu rival nas eleições, Paulo Octávio, sempre afirma ser um grande admirador de Roriz, que teve sua sogra, Márcia Kubitschek, como vice no segundo mandato.

Nada de filas

Em entrevista ao G1, também nesta quarta, o ex-senador Paulo Octávio formalizou uma promessa. “Meu governo não vai ter filas”, afirmou. A declaração foi feita após ser questionado sobre as longas filas em frente aos Centros de Referência em Assistência Social, CRAS.

Entre idas e vindas

De apoiador da reeleição de Ibaneis Rocha a integrante da chapa de Izalci Lucas, o Solidariedade brasiliense acumula idas e vindas. Ratificou a aliança com o atual governador, mas uma decisão judicial inverteu o controle do partido e o ex-senador Hélio José voltou a presidir o SD local, que exercera de abril a maio. Assumiu a 18 de agosto, correu a Izalci e obteve indicação para a chapa do Senado, para o qual sonha em voltar. Agora, nova reviravolta. Os demais candidatos do partido rejeitaram Hélio José, colheu assinaturas para destitui-lo e a executiva nacional acatou esse pedido. Após reunião com Ibaneis na tarde desta quarta-feira, 24, o SD voltou à chapa do governador. Fica o registro de que, pela legislação eleitoral, essa seria a decisão válida, pois entre a terceira e a quarta reviravoltas anteriores, convenção regional do partido já havia sacramentado a aliança com o governador e registrado a ata no prazo de 15 de agosto. A de ontem já é a quinta reviravolta e remete a essa posição. Parece complicado. E é.

Fogo cruzado

Quando parecia esgotada a guerra interna da federação PSDB-Cidadania, aquela que opunha o senador Izalci Lucas e a deputada federal Paula Belmonte, começou tudo de novo. Com tiroteio de todo lado. De um lado, tenta-se reabrir contra Izalci a acusação de ter ignorado convenção feita pelo Cidadania em data fixada pelo PSDB. Pedido judicial nesse sentido já fora negado, mas agora uma candidata a distrital, Emiline Nascimento de Oliveira, insiste na tese, desta vez em pedido de impugnação da candidatura de Izalci ao Buriti. De outro lado, militante da federação passou a acusar Paula Belmonte de ter comprado uma vaga na chapa de distritais para concorrer às eleições deste ano. Fora da majoritária por conta da briga interna e pouco disposta a disputar o cargo de deputado federal diante da fragilidade da nominata, Paula optou pela Câmara Legislativa. A chapa, já registrada, contava até com uma vaga, mas Paula ocupou lugar deixado por Daiana Bispo dos Santos, que renunciou. Segundo a acusação, Daiana teria sido incentivada a desistir. O Cidadania nega qualquer irregularidade na composição das candidaturas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Receita para o Setor Comercial

O candidato do PSDB ao Buriti, o senador Izalci Lucas, circulou nesta quarta-feira, 24, pelo Setor Comercial Sul, onde apresentou sua receita para recuperar a região: trabalhar a mobilidade urbana, incentivar o uso de bicicletas, concluir o VLT, aumentar a frota de ônibus, e solucionar a falta de estacionamento, embora não pormenorizasse como fazer isso. Mas mostrou que essa recuperação pode ter efeito muito grande, pois Brasília teria ainda mais sucesso se aproveitasse o turismo. Afinal, disse, “nossa cidade é um museu a céu aberto e podemos explorar cada região”

Alunos com deficiência

Dentro da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que acontece entre os dias 21 e 27 de agosto, o distrital Robério Negreiros, candidato à reeleição, formalizou projeto de lei que procura integrar os alunos com deficiência nas aulas de Educação Física. O texto, lido em plenário na terça-feira, 23, visa superar barreiras e garantir inclusão nas escolas das redes pública e privada. Caso o projeto seja aprovado, as unidades educacionais do DF ficam obrigadas a colocar em prática a Educação Física adaptada. As atividades deverão ser desenvolvidas conforme as necessidades individuais de cada aluno, bem como os espaços físicos precisarão ser adequados para viabilizar a acessibilidade. Além disso, os professores de Educação Física também deverão ser capacitados para promoverem a integração dos alunos com deficiência nas aulas.

Recursos da loteria

Nesse mesmo capítulo, a Loteria do Distrito Federal deverá destinar 2% dos recursos arrecadados, em cada sorteio, para áreas relacionadas ao desenvolvimento de ações ligadas a pessoas com deficiência, promovendo melhores condições de inclusão e cidadania. Acaba de ser sancionada emenda nesse sentido, de autoria do distrital Eduardo Pedrosa. “Queremos ajudar a reduzir as barreiras e garantir a participação das pessoas com deficiência na sociedade, em condições de igualdade com as demais pessoas”, explica Pedrosa, que também disputa a recondução para novo mandato.