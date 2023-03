Nos padrões do Judiciário

Policiais penais lutaram para serem incluídos no Fundo Constitucional. Foram alertados de que perderiam dinheiro, como aconteceu

Ao fixar os padrões para o reajuste do funcionalismo brasiliense, o governador Ibaneis Rocha fez questão de adotar critérios técnicos, tanto assim que, no final, acabou replicando o parâmetro adotado pelo Judiciário, com o reajuste em três parcelas que vão a 18%, mas com o cálculo incidindo sempre sobre o valor pago com a correção anterior.

Como avaliou o secretário do Planejamento, Ney Ferraz, “o reajuste será para todos os servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas civis da administração direta, autárquica e fundacional de forma isonômica” e, para os cargos em comissão que não têm aumento desde 2011, o reajuste proposto foi a 25%, também com pagamento concedido a partir da folha de pagamento de julho deste ano.

Ficou mal para os policiais penais

Policiais penais lutaram para serem incluídos no Fundo Constitucional. Foram alertados de que perderiam dinheiro, como aconteceu, mas insistiram.

Agora querem que o GDF dê aumento diferenciado, maior para a categoria. E fizeram protesto na frente do Buriti, com direito a um texto meio esquisito nas faixas.