Nome igual, fórmula não

Padrinho de um programa de poupança escolar quando governador do Distrito Federal, o ex-senador Cristovam Buarque, defende a adoção, agora, do programa Pé-de-Meia pelo governo Lula. Mas não deixa de observar que há uma diferença fundamental entre as duas propostas.

A Poupança Escolar do governo Cristovam, assim como o Bolsa Escola, criada ao mesmo tempo, têm objetivos centrados na educação. Os programas do governo federal petista, registra Cristovam, adotam foco assistencialista.

Parece uma filigrana, mas não é. A Poupança Escola foi adotada no DF no primeiro ano do seu governo, que até 1998 fez depósitos mensais nas contas dos estudantes do Ensino Médio, que poderiam retirá-los na formatura. No DF, não houve continuidade.

Em 2003, quando ministro da Educação, Cristovam mandou para a Casa Civil projeto de lei para criar o Poupança Escola Nacional. O então chefe da Casa Civil, José Dirceu, ignorou a ideia.

Onde está a diferença

Só agora, 20 anos depois, foi retomado por um governo petista. Existe o que Cristovam vê como diferença positiva: a proposta atual de Lula prevê o pagamento de uma bolsa mensal, além da poupança, a ser retirada após a formatura.

Mas há uma diferença ruim: a visão assistencialista que, no lugar da ênfase na escola, privilegia a poupança em dinheiro, não o acúmulo de conhecimento que o aluno adquire.

O mesmo aconteceu quando mudaram o nome de Bolsa Escola para Bolsa Família. Na versão original, o estudante merecia a ajuda por comparecer às aulas e obter aproveitamento escolar.

Foi esse o modelo adotado no México, durante o governo Zedillo, e mesmo no Brasil, tempos de Fernando Henrique. A ideia do Bolsa Família é que se faz jus ao auxílio por ser pobre, não por se dedicar aos estudos.