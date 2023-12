No rumo do passe livre

O projeto caminha no sentido de se ampliar os casos de passe livre – Max Maciel não esconde que aposta no passe livre generalizado para todos os usuários

O distrital Max Maciel apresentou projeto para garantir tarifa zero no transporte público, durante os dias de realização de provas, aos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), do Programa de Avaliação Seriada (PAS), do Vestibular da Universidade de Brasília e do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Enceja).

O projeto caminha no sentido de se ampliar os casos de passe livre – Max Maciel não esconde que aposta no passe livre generalizado para todos os usuários – no transporte brasiliense.

O novo projeto busca assegurar aos estudantes, especialmente àqueles provenientes de regiões periféricas, a oportunidade de se deslocarem até os locais de prova sem a necessidade de arcar com os custos de transporte público. Para o autor da iniciativa, muitos jovens acabam abandonando os estudos por limitações financeiras.

“O projeto contribuirá significativamente para a redução dos custos relacionados ao deslocamento. Para muitas famílias, a tarifa de transporte representa um impacto significativo no orçamento doméstico, sendo um obstáculo adicional para que estudantes dessas comunidades possam participar de processos seletivos tão cruciais”, explica o distrital.