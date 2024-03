Nem pente-fino do PPCUB escapa da dengue

O levantamento deveria ter sido concluído na semana passada, mas o parlamentar Gabriel Magno foi acometido pela dengue

O distrital Gabriel Magno organizou, junto com sua equipe, um estudo aprofundado sobre a redação do projeto de lei do PPCUB, enviado pelo Buriti à Câmara Legislativa, para verificar se existem questões que possam pôr em risco o patrimônio público, a mobilidade das pessoas e o título de Patrimônio da Humanidade, concedido a Brasília pela Unesco. O levantamento deveria ter sido concluído na semana passada, mas o parlamentar foi acometido pela dengue, o que o impossibilitou de manter a condução dos trabalhos.